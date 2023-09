Fußball-Kreisliga A Delrath geht gegen den SV Uedesheim unter

TuS Grevenbroich – FC Delhoven 0:3 (0:1). Auswärts läuft’s für Delhoven. Drei von vier Saisonsiegen holte „Delve“ auf gegnerischen Plätzen. Gegen den TuS Grevenbroich tat sich Delhoven in der ersten Hälfte noch schwer, konnte kurz vor dem Pausenpfiff aber durch Max Ohm (45.) in Führung gehen. Özgür Aydin (62.) erhöhte auf 2:0, Felix Frason machte in der Nachspielzeit alles klar. „Die erste Halbzeit war sehr zäh, in der zweiten Halbzeit haben wir dann unaufgeregter gespielt und wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht“, sagte Delhovens Trainer Carsten Mülle. „Aufgrund der Personalprobleme greifen bei uns die Automatismen noch nicht so richtig.“