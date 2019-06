Fußball : Delhoven lässt sich nicht unterkriegen

Dormagen Bezirksliga: Beim haushohen Favoriten aus Velbert schlägt sich der FC achtbar und hat im Rückspiel noch alle Chancen

Umso beeindruckender wiederum ist die Leistung seiner Mannschaft. „Die Jungs haben eine Riesenpartie gemacht. Wir sind ans absolute Limit gegangen“. spricht Kessel seiner Truppe ein Lob aus. Velberts Oberligaspieler brachten jedoch „enorme Qualität“ mit und waren oft nur durch Fouls zu stoppen. Einen solchen Freistoß nutzten die Hausherren dann in der 83. Minute, als der eingewechselte Erencan Önel nach einer Flanke völlig frei vor Schlussmann Kevin Müller auftaucht und den Ball problemlos ins Tor schiebt. „Das Gegentor an sich war natürlich bitter. Aber das 1:0 ist gerecht“, räumt Kessel ein.

Nach den vielen Enttäuschungen der letzten Wochen ist man in Delhoven jetzt nach dem „achtbaren Auftritt“ in Velbert gewillt, im Rückspiel alle verfügbaren Kräfte zu mobilisieren. „Wir wollen als Team die individuelle Klasse besiegen“, appelliert Kessel und ergänzt, „Wir haben uns jetzt 90 Minuten kennengelernt. Wir wissen, was auf uns zukommt“. Und wer weiß, was möglich ist, wenn am Samstag ab 17 Uhr das nötige Spielglück ausnahmsweise auf Seiten Delhovens ist. Zumindest dürfte nun mittlerweile jeder in Velbert wissen, wo Delhoven liegt und zu was diese Mannschaft in der Lage ist.