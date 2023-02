Halbzeitbilanz: SV Bedburdyck/Gierath Defensive bereitet Bauchschmerzen

Beim SV Bedburdyck/Gierath lag in der Hinrunde der Fußball-Kreisliga A noch einiges im Argen. Vor allem das Defensivverhalten bereitete Trainer Jürgen Steins große Bauchschmerzen. Für die zweite Jahreshälfte hat der SV-Coach deshalb eine neue Ausrichtung geplant.



Saisonverlauf Der SV Bedburdyck/Gierath startete denkbar schlecht in die neue Saison. Zum Auftakt verlor Gierath 0:6 bei Aufsteiger Weißenberg und handelte sich im Anschluss Niederlagen gegen Uedesheim (2:3) und Glehn (1:3) ein. „Wir hatten schon in der Vorbereitung Probleme, mussten mit vielen Ausfälle kämpfen“, so Trainer Jürgen Steins. Und das machte sich zu Beginn stark bemerkbar. Erst nach der 1:7-Klatsche gegen Grimlinghausen folgte die Wende. Drei Siege in Folge verschafften Gierath etwas Luft. Bis zur Winterpause sollten dann aber nur noch zwei Siege folgen, wobei der Erfolg gegen Uedesheim (2:1) zum Abschluss noch einmal richtig guttat.



Das war gut Die Offensive des SV Bedburdyck/Gierath kann sich durchaus sehen lassen. 31 Treffer in 17 Spielen sind in Ordnung. „Wir haben gezeigt, dass wir in fast jedem Spiel ein Tor machen können. Wir haben oft den tiefen Raum gefunden und konnten unsere schnellen Spieler bedienen“, lobte Steins in erster Linie das Spiel nach vorne.



Das war schlecht Das große Problem bei den Gierathern ist in dieser Saison die Defensive. 51 Gegentore sind ligaweit der schlechteste Wert. „Wir hatten zu viele einfache Ballverluste in der Bewegung nach vorne. Im Passspiel hat uns oft die Konzentration gefehlt“, erklärt Steins und bemängelt: „Die Konterabsicherung und die Umschaltbewegung nach hinten haben nicht gestimmt.“ Der SV-Trainer ist sich aber sicher: „Das ist nicht das Gesicht der Mannschaft, wir können es besser. Wir waren nur nicht in der Lage unsere Leistung abzurufen.“



Personal Neu mit dabei ist in der Rückrunde nur Raul Jimenez. Der 18-Jährige stößt aus der A-Jugend vorzeitig zu den Herren.



Ausblick In der zweiten Jahreshälfte soll und muss sich beim SV Bedburdyck/Gierath vor allem eins ändern: das Defensivverhalten. „Wir werden uns neu ausrichten, künftig defensiv stabiler stehen und nicht mehr so oft in den offen Schlagabtausch gehen“, kündigte Steins an. Der SV will möglichst schnell und mit Ruhe raus aus dem Tabellenkeller. „Die ersten sechs Spiele werden für uns richtungweisend“, so Steins. Zum Auftakt trifft der SV Bedburdyck/Gierath am 26. Februar auf den SV Glehn.