Fotos vom Schülercross Das waren die 20. Schul-Crossmeisterschaften in Neuss

Die Schul-Crossmeisterschaften haben in Neuss schon eine lange Tradition. Im Jahr 2003 hatte Heinz London die Idee zu der Veranstaltung, die seitdem unter Mithilfe aller Leichtathletik-Vereine in der Stadt auf die Beine gestellt wird. Am Samstag war es zum bereits 20. Mal soweit. Auf der Wolker-Anlage konnten die Teilnehmenden unterschiedlicher Altersklassen bei besten Bedingungen an den Start gehen und hatten sichtlich Spaß.