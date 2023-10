Fußball-Bezirksliga Trainerteam beim VdS Nievenheim ist komplett

Für die beiden ist es nicht die erste Zusammenarbeit: Bereits 2017/18 standen Bahr und Boldt für den VdS Nievenheim, damals noch in der Landesliga, an der Seitenlinie. Die Rollenverteilung hat sich jedoch geändert. „Damals war ich Co-Trainer, jetzt sind wir gleichgestellt. Dennoch braucht es weiterhin einen, der die Kappe an hat und da ist Thomas Bahr mit seiner Erfahrung der Richtige. Ich habe damals sehr viel von ihm gelernt“, sagt Thomas Boldt. Der 36-Jährige zögerte jedoch, bevor er das Amt annahm. „Ich habe sechs Jahre als Chefcoach gearbeitet und nicht mehr als Co-Trainer, weshalb ich erst absagen wollte. Doch die guten Gespräche mit Thomas und dem Verein haben mich überzeugt. Meine Frau hat mir auf Mallorca am Strand gesagt, wenn ich Lust habe, dann soll ich annehmen und das habe ich gemacht.“