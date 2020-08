Tennis : Turnier in Büderich beginnt am Dienstag

Büderich Mick Veldheer (24) aus den Niederlanden gehört zu den Topfavoriten.

(sit) Am Dienstagmorgen beginnt im Sport- und Tennisressort Meerbusch am Hülsenbuschweg in Büderich mit dem Achtelfinale das 1. Yonex PTCA Tennis Masters Kirschbaum International. „Bis zum Finale am Freitag präsentieren sich dabei vor allem junge deutsche Spieler wie Benjamin Loccisano, Alen Hodzic, Christian Hansen, Goran Tufekcic, Niklas Koch, Marin Greven und Dominik Jorzig“, sagt Veranstalter Marc Raffel. Die Favoriten kommen jedoch aus dem Ausland: Der 20 Jahre alte Österreicher Sandro Kopp ist aktuell die Nummer 777 der ATP-Weltrangliste, Mick Veldheer (24) aus den Niederlanden belegt Rang 509. Eine interessante Personalie: In der Bundesliga für RW Köln auf läuft Hazem Naw, der vor zweieinhalb Jahren mit 17 als Flüchtling aus Syrien nach Deutschland kam. In seiner Heimat zählte er zu den besten Tennisspielern seines Jahrgangs. Die Matches in Büderich starten in der Regel um 10 Uhr. Die Runde der letzten acht steht am Mittwoch auf dem Programm, das Halbfinale am Donnerstag und das Finale am Freitag. Das Preisgeld beträgt 2500 Euro. Der Eintritt ist frei.