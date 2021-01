Leistungssport in Dormagen : So funktioniert das Teilinternat am Höhenberg

Hans-Peter König ist Leiter des Teilinternats. Foto: TSV Bayer Dormagen

Dormagen Die sportlichen Schülerinnen und Schüler besuchen eine der herkömmlichen Schulen in der Stadt, werden dort abgeholt und dann in der Einrichtung am Höhenberg betreut. Dafür wird ein monatlicher Betrag fällig.

Das Teilinternat, in einem eigenen Gebäude im Sportkomplex am Höhenberg untergebracht, besteht seit 1997. Zurzeit wird die vom TSV Bayer Dormagen betriebene und mit hauptamtlichen Kräften unter Leitung von Hans-Peter König besetzte Einrichtung von rund 60 Schülerinnen und Schülern von der siebten Klasse bis zum Schulabschluss genutzt. Außerdem bietet der TSV an gleicher Stelle eine Nachmittagsbetreuung für Kinder von der zweiten bis zur sechsten Klasse an.