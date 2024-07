Interview mit Hamid Derakhshan „Gegen Fortuna haben noch einige richtig gute Jungs gefehlt“

DERAKHSHAN In der Nachbetrachtung am Montag sah das noch mal eindrucksvoller aus. Die Fortuna musste phasenweise schon an die Grenze gehen. Wir schicken uns in der Mannschaft gegenseitig Fotos und Videos zu, ich bekomme Nachrichten aus Neuss und Düsseldorf – und keine davon ist negativ. Das gibt uns schon ein gutes Gefühl. Schade nur, dass wegen des Schützenfests viele Holzheimer nicht dabei sein konnten. Darum hoffe ich, wir können so etwas noch mal machen.