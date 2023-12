Interview mit Säbelfechter Matyas Szabo Wer zu viel rechnet, schläft am Ende schlecht

SZABO Nach Abschluss des Masterstudiengangs ,International Business Management’ an der Hochschule Fresenius in Köln habe ich recht schnell gemerkt, dass ich mehr brauche als nur Sport. Darum arbeite ich nach dem täglichen Training in Dormagen 20 Stunden in der Woche: montags acht Stunden, dienstags, mittwochs und donnerstags je vier Stunden, freitags habe ich frei. Da stehen dann zwei Trainingseinheiten auf dem Programm, so dass ich fürs Fechten auf rund 30 Wochenstunden komme. Es stimmt, Zeit zur Regeneration bleibt da kaum, aber ich kriege das ganz gut in den Griff.