Interview mit Markus Fothen : „Das letzte Wort haben die Teamchefs"

Ein Mann für das Rennen in Neuss: Auf der zehnten Etappe der Tour de France verpasste Lennard Kämna vom Team Bora-Hansgrohe nur um elf Sekunden das Gelbe Trikot des Gesamtführenden. Foto: dpa/Jasper Jacobs

Der Ex-Profi kümmert sich bei der Tour de Neuss als Sportlicher Leiter um die Zusammenstellung des Fahrerfeldes. Kein einfacher Job.

Mit einem Auge ist Markus Fothen derzeit immer bei der Tour de France dabei. Natürlich auch aus persönlichem Interesse, schließlich nahm der inzwischen 40 Jahre alte Vorster vier Mal an der Frankreich-Rundfahrt teil, verpasste bei seinem Debüt im Jahre 2006 als 15. der Gesamtwertung nur um Haaresbreite das weiße Trikot für den besten Nachwuchs-Profi, das er insgesamt 13 Tage lang trug. Der zweite Grund hat mit der Tour de Neuss zu tun, die nach zweijähriger Zwangspause am 27. Juli, wie immer der Mittwoch nach der Zielankunft der Tour de France, ihr „Comeback“ feiert. Denn als deren Sportlicher Leiter ist er zum zweiten Mal für die Zusammenstellung des Fahrerfeldes verantwortlich. Wir sprachen mit ihm über den Stand der Vorbereitung.

Herr Fothen, was macht Ihr Job als Sportlicher Leiter der Tour de Neuss?

Info Markus Fothen vier Mal bei der Tour de France Geboren 9. September 1981 Radprofi von 2004 bis 2013 Teams Gerolsteiner (2004 - 2008), Milram (2009 - 2011), Team NSP (2011 - 2013) Erfolge U23- Weltmeister im Einzelzeitfahren 2003; vierfacher Tour de France-Teilnehmer, beste Platzierung Rang 15 im Jahre 2006, Platz zwei im Klassement der besten Jungprofis; 12. Platz Giro d’Italia 2005; Sieg Tour de Neuss 2006, Etappensiege Tour de Romandie und Tour de Suisse

MARKUS FOTHEN Mir macht er viel Spaß. Aber Ihre Frage zielt wahrscheinlich darauf ab, welches Fahrerfeld wir am 27. Juli im Eliterennen am Start erwarten dürfen.

So ist es.

FOTHEN Ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, kann ich den Radsportfans in Neuss und der Region versprechen, dass wir wieder ein gutes und interessantes Starterfeld präsentieren können. Natürlich spielen da auch einige der deutschen Fahrer, die zurzeit bei der Tour de France unterwegs sind, eine gewichtige Rolle.

Können Sie das mit Namen präzisieren?

FOTHEN Ich habe die mündliche Zusage von einigen Top-Fahrern, darunter auch von solchen, die wir im Moment täglich in den Fernsehübertragungen aus Frankreich sehen. Aber es ist gute Tradition bei der Tour de Neuss, dass wir erst dann mit Namen an die Öffentlichkeit gehen, wenn wir die unterschriebenen Verträge vorliegen haben – so hat es mein Vorgänger Andy Kappes immer gehandhabt, und daran halte ich mich auch. Das passiert meist in der letzten Tourwoche, die ja mit einem Ruhetag am Montag beginnt. Vorher haben die Fahrer auch keine Zeit für so etwas.

Trotzdem sei die Frage erlaubt: Kämna, Politt oder Schachmann – wer von den Dreien kommt?

FOTHEN (lacht) Am liebsten alle drei. Aber wir müssen abwarten, was die nächsten Tourtage noch bringen, was die Teamchefs sagen – und was der Etat hergibt.

Haben die zwei Jahre Zwangspause wegen der Corona-Pandemie das Geschäft schwieriger gemacht?

FOTHEN Leichter bestimmt nicht. Aber es war auch schon vorher nicht so einfach wie zu meiner aktiven Zeit.

Warum?

FOTHEN Weil es inzwischen nicht mehr allein auf die Fahrer ankommt. Zu meinen Zeiten haben die meisten von uns alles selbst geregelt, da kam es eigentlich nur auf den guten Draht zwischen Veranstalter und Fahrer an. Inzwischen haben fast alle guten Fahrer einen Manager, der vor allem bei der finanziellen Seite ein Wörtchen mitredet. Und das letzte Wort haben immer die Teamchefs, denn die müssen ihren Fahrern die Freigabe erteilen.

War das zu Ihrer Zeit nicht auch so?

FOTHEN Im Prinzip schon. Aber für die deutschen Teams, die es damals gab, stand es eigentlich nie in Frage, dass sich ihre Fahrer nach der Tour den Fans im Heimatland präsentieren sollten. Inzwischen ist der ganze Radsport-Zirkus aber internationaler und globaler geworden.

Und mit Bora-Hansgrohe gibt es auch nur noch ein „deutsches“ Team.

FOTHEN Richtig. Um bei den von Ihnen genannten Namen zu bleiben: Ich muss weniger die drei Fahrer von einem Start in Neuss überzeugen als ihren Sportlichen Leiter. Das gilt auch für andere Teams – und angesichts der aktuellen Corona-Situation sind manche Teamchefs in Sachen Freigabe noch zurückhaltender als sonst.

Noch ein Blick zur Tour de France: Was hat sich im Vergleich zu „Ihren“ Zeiten geändert?

FOTHEN Der größte Unterschied aus meiner Sicht: Die Fahrer werden immer jünger. Wir haben damals mit 24 oder 25 ums weiße Trikot gekämpft, heute fahren sie mit Anfang 20 um den Gesamtsieg oder gewinnen Alpe d’Huez. Der Trainingsaufbau ist heute ein vollkommen anderer, zielt mehr auf den schnellen Erfolg als auf Langfristigkeit ab.

Welche Auswirkungen hat das auf den Radsport?