German Masters : Die Säbelfechter melden sich zurück

Zurück auf der Planche: Auch der viermalige Europameister Max Hartung (l.) aus Dormagen ist in Bonn am Start. Foto: dpa/Marius Becker

Dormagen Das German Masters am Bundesstützpunkt in Bonn ist im Grunde der erste Wettkampf nach ziemlich genau einem Jahr. Der TSV Bayer Dormagen ist bei Männern und Frauen mit großer Mannschaft am Start. Nur Anna Limbach fehlt.

Jetzt ist es also tatsächlich soweit. Am Wochenende trifft sich am Bundesstützpunkt in Bonn beim wegen der Corona-Pandemie bereits zweimal verschobenen German Masters die nationale Elite im Säbelfechten. Eine geradezu historische Veranstaltung, denn seit dem letzten Wettkampf – abgesehen von der Premiere der „Demaskiert Liga“ Ende November in Düsseldorf –, ist fast ein ganzes Jahr ins Land gezogen: Am 8. März 2020, unmittelbar vor dem ersten Lockdown, hatten Max Hartung, Matyas Szabo, Richard Hübers (alle TSV Bayer Dormagen) und Björn Hübner-Fehrer (FF Werbach) beim Weltcupturnier in Luxemburg mit Platz drei das Ticket für Olympia gelöst.

Gänzlich ungetrübt ist die Freude über den Restart freilich nicht, denn mehr denn je droht den Olympischen Spiele in Tokio die von Max Hartung als „Worst Case“ bezeichnete Komplett-Absage. Für ihn persönlich „und für viele andere Sportler“ wäre dies „eine Tragödie“, sagt der Präsident des Vereins Athleten Deutschland. Der 31-Jährige blickt allerdings differenziert auf die Möglichkeit einer Austragung ein Jahr nach dem geplanten Termin im Sommer 2020: „Ich wünsche es mir unbedingt, aber nur in dem Moment, in dem man sie mit gutem Gewissen durchführen kann. Ich will bei Olympischen Spielen, für die ich mich qualifiziert habe, antreten. Ich will aber nicht das Leben anderer Menschen gefährden.“

Info Das Aufgebot des TSV für das German Masters Herren Samstag: Maximilian Hartung, Matyas Szabo, Benedikt Wagner, Richard Hübers, Raoul Bonah, Lorenz Kempf, Benno Schneider, Luis Bonah, Bas Wennemar, Leon Schlaffer, Eric Simon Seefeld, Valentin Meka, Julian Kühling Damen Sonntag: Léa Krüger, Larissa Eifler, Liska Derkum, Katharina Peter, Lisa Rütgers, Felice Herborn, Emily Kurth, Sina Neumann Zeitplan an beiden Tagen: Ab 13 Uhr: Vorrunde; 14.30 Uhr: Beginn der Direktausscheidung; ab 16 Uhr: Halbfinals, Kampf um Platz drei, Finale; 17 Uhr: Siegerehrung Live-Bilder Die Wettkämpfe finden ohne Zuschauer statt, sämtliche Gefechte werden aber im Livestream auf Sportdeutschland.TV übertragen.

Bitter stößt ihm auch die Kommunikation des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) auf. Das Beharren auf eine Austragung erinnere ihn an die Situation vor einem Jahr. Letztlich wurden die Spiele damals doch verschoben, ein „anderer Umgang“ mit der Situation sei daraus aber nicht entstanden: „Es fühlt sich eher wie die zweite Aufführung eines Theaterstücks an.“ Davon unbeeindruckt hat der Fecht-Weltverband FIE angekündigt, im März den noch ausstehenden Säbel-Weltcup in Budapest für die Olympia-Qualifikation nachzuholen, dazu steht für April der Kontinentalausscheid auf dem Programm. Entsprechend unklar ist darum die Bedeutung des German Masters in Bonn: „Eigentlich ist es Training, aber doch auch wieder Wettkampf“, sagt Olaf Kawald, Leiter des Bundesstützpunkts Säbelfechten in Dormagen. In seiner Funktion als Fechtkoordinator des TSV freut er sich natürlich für seine Schützlinge, „für die es wichtig ist, mal wieder ein Wettkampfgefühl zu haben.“

Darum stellt der Verein vom Höhenberg in der ehemaligen Bundeshauptstadt auch das größte Aufgebot: Bei den Männern kommen 13 der 18 Teilnehmer aus Dormagen, bei den Frauen stellt der TSV acht der insgesamt 13 Aktiven. Eigentlich wären es sogar neun, doch in Anna Limbach musste ausgerechnet die Beste passen. „Es ist nichts Gravierendes“, beruhigt Kawald indes. Die 31-Jährige klagt über Rückenschmerzen und verzichtet vorsorglich auf ihren Start. Dafür meldet sich die junge Elisabeth Gette nach längerer Verletzungspause zurück. Gleiches gilt für Benedikt „Peter“ Wagner, der sich vor einem Jahr bei seinem Einsatz in Luxemburg die Patellasehne im Knie gerissen hatte.