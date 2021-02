German Masters : Das Säbelfechten feiert ein starkes Comeback

Im Finalgefecht des German Masters bezwingt der Dormagener Matyas Szabo (r.) seinen Vereinskollegen Richard Hübers. Foto: „DFB / © Jan von Uxkull"

Dormagen Der TSV Bayer Dormagen dominiert erwartungsgemäß die erste Auflage des German Masters am Bundesstützpunkt in Bonn. Matyas Szabo gewinnt bei den Männern.

Ein sehr gutes Training unter Wettkampfbedingungen oder wichtige Standortbestimmung, ganz egal, wie die Premiere des German Masters im Säbelfechten am Bundesstützpunkt in Bonn letztlich zu bewerten ist, für die Athleten war das erste Turnier nach der von der Corona-Pandemie forcierten Zwangspause ein Volltreffer.

Besonders leicht mit einem positiven Fazit tat sich Matyas Szabo. „Ich habe mich heute gut gefühlt“, sagte der Fechter des TSV Bayer Dormagen nach seinem 15:12-Sieg im Finale über seinen Vereinskollegen Richard Hübers: „Ich freue mich, dass der DFB diesen Wettbewerb ins Leben gerufen hat. Für mich war das eine gute Vorbereitung für die anstehenden Aufgaben – und den Titel nehme ich natürlich gern mit.“ Überraschungen gab es keine, im Halbfinale war das bereits seit gut einem Jahr für die auf den kommenden Sommer (23. Juli bis 8. August) verschobenen Olympischen Spiele in Tokio qualifizierte Dormagener Quartett (davon werden in Japan drei Fechter auch im Einzel starten) unter sich: Hübers setzte sich mit 15:13 gegen Max Hartung durch, Szabo bezwang Benedikt Wagner mit 15:12. Im kleinen Finale holte sich Hartung mit einem 15:11-Erfolg Bronze, dennoch imponierte Olaf Kawald, Fechtkoordinator am Höhenberg und Leiter des Bundesstützpunkts Säbelfechten in Dormagen, vor allem der Auftritt des von allen „Peter“ gerufenen Wagners fast genau ein Jahr nach seiner schweren, beim Weltcup-Turnier in Luxemburg erlittenen Verletzung (Riss der Patellasehne im Knie): „Dass er gleich wieder ein Ausrufezeichen hinter seine Form setzen konnte, hat mich überzeugt.“

Bei den Frauen triumphierte die ebenfalls am Höhenberg trainierende Julika Funke aus Schwäbisch Hall. Foto: „DFB / © Jan von Uxkull"

Info Die Ergebnisse des 1. German Masters Männer 1. Matyas Szabo (Dormagen) 2. Richard Hübers (Dormagen) 3. Max Hartung (Dormagen) 4. Benedikt Wagner (Dormagen) 5. Raoul Bonah (Dormagen) 6- Benno Schneider (Dormagen) 7. Eric Simon Seefeld (Dormagen) 8. Colin Heathcock (Eislingen) 9. Valentin Meka (Dormagen) 10. Lorenz Kempf (Dormagen) 11. Luis Bonah (Dormagen) 12. Antonio Heathcock (Eislingen) 13. Leon Schlaffer (Dormagen) 14. Julian Disler (Solingen) 15. Max Laurin Müller (Bonn) 16. Leon Kuzmin (Tauberbischofs.) Finale Matyas Szabo – Richard Hübers 15:12 Frauen 1. Julika Funke (Würth Künzelsau) 2. Larissa Eifler (Dormagen) 3. Elisabeth Gette (Künzelsau) 4. Léa Krüger (Dormagen) 5. Katharina Peter (Dormagen) 6. Emily Kurth (Dormagen) 7. Lisa Derkum (Dormagen) 8. Sina Neuman (Dormagen) 9. Lisa Rüttgers (Dormagen) 10. Felice Herbon (Dormagen) 11. Fanny Straub (Künzelsau) 12. Ylvi Schillinger (Tauberbischofsheim) 13. Laura Ziob (Koblenz) Finale Julika Funke – Larissa Eifler 15:9

Genauso sieht das Sven Ressel, Sportdirektor des Deutschen Fechter-Bundes (DFB): „Matyas Szabo war heute auf den Punkt fit, daher geht mein Glückwunsch natürlich vor allem an ihn. Schön war für mich aber auch mitzuerleben, dass Benedikt Wagner nach seiner langen Verletzung so stark zurückgekommen ist.“

Bei den Frauen nutzte Julika Funke, wie die Drittplatzierte Elisabeth Gette (beide FC Würth Künzlesau) vor einem Jahr aus Baden-Württemberg an den Rhein gekommen, die Gunst der Stunde. In der verletzungsbedingten Abwesenheit der an der Seite von Sven Ressel als Moderatorin des Livestreams überzeugenden Anna Limbach (Dormagen) cruiste die 20-Jährige durch das Turnier und bezwang im Finale die Dormagenerin Larissa Eifler mit 15:9. Gerechnet habe sie damit freilich nicht, versicherte sie später: „Ich hatte mich Anfang des Jahres mit Corona infiziert und war jetzt auch in den letzten Wochen krank, so dass ich gar nicht mit voller Leistung trainieren konnte. Daher wollte ich heute zwar alles geben, aber vor allem Spaß haben – und das hat super funktioniert.“ Für sie habe dieser Wettkampf auch zeitlich perfekt gepasst, diente ihr das Masters doch als Vorbereitung auf das anstehenden Weltcup-Turnier in Budapest (11. bis 14. März).