Hockey : Das neue Ziel des HTC ist Platz drei

Neuss Am Sonntag empfängt der Hockey-Zweitligist aus Neuss den direkten Konkurrenten Flottbek. Bei den Hamburger lief es zuletzt gar nicht mehr.

Vor ein paar Monaten hätte diese Nachricht ganz sicher für erhöhten Blutdruck beim Hockey-Zweitligisten HTC SW Neuss gesorgt: Finn LangHeinrich hat sich am vergangenen Sonntag beim 2:1-Sieg über Rissen am kleinen Finger der Schlägerhand verletzt. Und weil das nun mit einer Schutzschiene ausgestattete Toptalent gerade sein Abitur baut und vom Arzt ohnehin eine 14-tägige Pause verordnet bekommen hat, muss Schwarz-Weiß am Sonntag (Anpfiff 14 Uhr) im Match an heimischer Jahnstraße gegen den Großflottbeker THGC auf den 18-Jährigen verzichten.

Doch obwohl in Samir Khelil (Muskelfaserriss) noch eine zweite höchst kompetente Offensivkraft ausfällt, scheint über Neuss weiterhin die Sonne. Das liegt zum einen natürlich am guten Start in die Rückrunde mit 13 von 15 möglichen Punkten und dem damit vorzeitig unter Dach und Fach gebrachten Klassenverbleib. Zum anderen aber auch an der nach wie vor prächtig besetzten Abteilung Attacke: Auch ohne den bislang sieben Mal erfolgreichen Finn LangHeinrich und Samir Khelil (3) kann der HTC in dieser Liga jedem Gegner gefährlich werden: Matthis Schäfer hat schon neun Mal getroffen, Krystian Sudol folgt mit acht Toren und auch der vielseitig verwendbare Routinier Ivo Otto hat bereits fünf Treffer auf seinem Konto. Der erst 18-jährige Moritz Simon schlug am vergangenen Wochenende in den Spielen gegen Klipper Hamburg (2) und Rissen (1) drei Mal zu. Die Rückkehr von Tim Hagedorn aufs Spielfdeld ist ebenfalls auf der Habenseite zu verbuchen. Selbst die gravierenden Probleme bei der Ausführung der Strafecken scheinen sich allmählich in Luft aufzulösen: Gegen Rissen traf Bartosz Zaworski mit der Schlussecke zum Sieg und beim 7:1-Schützenfest gegen Klipper saßen drei von vier Versuchen. Einziger, aber dicker Wermutstropfen: Für den extrem nützlichen Thomas „Einstein“ Zilkens ist die Saison schon gelaufen. Ihm rissen in der Partie gegen Klipper im Sprunggelenk alle drei Außenbänder und das Band am Innenknöchel.