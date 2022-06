Tischtennis-Regionalliga : TG Neuss will wieder oben mitmischen

Neuss Der Tischtennis-Regionalligist aus der Quirinusstadt konnte die erfolgreiche Stammbesetzung der vorigen Saison halten. Hinzu kommt dennoch ein neuer Mann mit einer Vergangenheit als Profi.

Die personellen Voraussetzungen dafür sind geschaffen. Die Stamm-Crew mit Jochen Lang, Julian Röttgen, Markus Knoben, Jonas Lenzen und Tom Heiße bleibt zusammen und dazu freut sich das TG-Ensemble auf einen Neuzugang. Mark Rode von der SG Anspach aus Hessen kommt. „Mark ist Baujahr 1995 und damit zwei Jahre jünger als ich. Er war in der Jugend wahnsinnig erfolgreich, hat sich in die europäische Spitze gespielt und wurde mit 18 Jahren Profi“, sagt Tom Heiße. „Sein Aufstieg hat dann aber einen Bruch bekommen, da er sich zweimal am Rücken verletzte und mit einem Bandscheibenvorfall seine Profi-Karriere beenden musste. Seit rund vier Jahren spielt er für seinen alten Heimatverein in Hessen, wohnt aber in Köln. Mark ist ein guter Freund von mir und er kennt die Mannschaft gut. Er wird auch beim Training die Gruppe erweitern und wird dann einige Einsätze bestreiten, wo wir vielleicht nicht auf alle anderen Spieler zurückgreifen können. Als Linkshänder ist er auch eine gute Alternative für das Doppel. Er passt auf jeden Fall auch menschlich zu uns und wir sind mega happy, dass wir ihn haben“, so Heiße. Weiterhin zählen können die Neusser auch auf ihren Routinier Ran Wei, der aber wohl nur in absoluten Ausnahmefällen zum Einsatz kommen wird.