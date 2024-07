Das hat sich in der Fußball-Kreisliga A getan Tabula rasa in Rommerskirchen

Der andere Absteiger aus Nievenheim steckt ebenfalls im Umbruch. Die Talentförderdung soll beim VdS nun an erster Stelle stehen. „Bereits in der letzten Saison haben einige A-Jugendliche in der Ersten Mannschaft gespielt, auch in der Kreisliga A werden vier Spieler in den Kader rücken, die noch in der A-Jugend auflaufen dürfen. Wir arbeiten innerhalb des Vereins gut zusammen, zwischen Jugend und Senioren haben wir einen sehr professionellen Umgang“, sagt Trainer Thomas Boldt, der sich einen neuen Co-Trainer an seine Seite geholt hat. Markus Esser kommt von B-Ligist RS Horrem. „Markus und ich kennen uns seit ungefähr 15 Jahren, wir sind beide Fußballverrückt und können gut zusammenarbeiten. Ich konnte ihn davon überzeugen, seine Karriere nicht zu beenden, da ich davon überzeugt bin, dass er uns sehr weiterhelfen wird“, meint Boldt.