Handball Das Glück beim Heimatverein in Neuss gefunden

In der vergangenen Saison lief es bei seinem Heimatverein Neusser HV gar nicht rund und es folgte der Abstieg in die Regionalliga. Um so überraschender, als der NHV dann David Jurisic als Neuzugang präsentierte. Das Ende der gerade gestartete Karriere als Profi oder lediglich eine kleine Auszeit? „Ich habe mich bewusst so entschieden, denn der berufliche Weg hat für mich absoluten Vorrang“, sagt Jurisic über den „Abstieg“ in die Oberliga. Dem Handball wollte er jedoch keinesfalls den Rücken kehren.