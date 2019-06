Fechten : Auf dem Sprung zu Olympia 2020

Rhein-Kreis Die Erfolge der TSV-Säbelfechter sind Beleg dafür, dass das Förderkonzept der „Partner für Sport und Bildung“ trägt.

Und die Entwicklung ist noch längst nicht abgeschlossen: „Von 1999 bis 2013 gab es die ‘Partner des Sports’, die als eher loser Zusammenschluss funktionierten“, blickt PSB-Präsident Christoph Buchbender zurück. „Dann haben wir dem Ganzen eine Satzung, eine Struktur und den Namen ‘Partner für Sport und Bildung’ gegeben. Die waren und sind, was den eingetragenen Verein betrifft, ehrenamtlich organisiert.“ Doch mit diesen ehrenamtlichen Strukturen, erklärt Buchbender, seien die PSB an Grenzen gestoßen, was die Gewinnung neuer Mitglieder und Sponsoren betrifft. „Deshalb haben wir uns 2018 zur Gründung einer GmbH entschlossen und Ingo Frieske als hauptamtlichen Geschäftsführer gewonnen.“ Der sieht seine Hauptaufgabe darin, „bestehenden wie neuen Sponsoren auch einen zusätzlichen Mehrwert ihres Engagements aufzuzeigen.“ Ihn beeindruckt, „welche Bandbreite an Sport hier erfolgreich betrieben wird. Von Voltigier-Weltmeistern bis zu Fecht-Olympiasiegern ist alles vertreten.“