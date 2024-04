Skaterhockey-Bundesliga Das Duell der Branchenriesen in der Stadtparkhalle Kaarst

Auch wenn es aktuell nur das Duell des Tabellendritten mit dem Vierten ist, die Stadtparkhalle an der Pestalozzistraße sieht am Sonntag ab 16 Uhr das Spiel der beiden besten Skaterhockey-Vereine in Deutschland. Auf der einen Seite die gastgebenden Crash Eagles Kaarst: Seit 2017 mit Ausnahme von 2020 (Corona-Lockdown) und 2021 (stark verkürzte Spielzeit) jedes Mal im Finale und in diesem Zeitraum vier Mal Deutscher Meister – zuletzt 2022 und 2023 in Folge. Auf der anderer Seite die Moskitos Essen: Noch als SHC Rockets Champion 2015, 2016 (im Finale gegen Kaarst) und 2019 (Kaarst) sowie Zweiter 2023 (Kaarst).