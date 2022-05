Leichtathletik : Das Comeback des Sommernachtslaufs

Besonders wuselig wird‘s beim Sommernachtslauf der TG Neuss immer dann, wenn die Grundschulen das Kommando übernehmen. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Gut drei Jahre nach der 37. Auflage im Juni 2019 und zwei coronabedingten Absagen meldet sich die TG Neuss am 21. Mai mit ihrem zuschauerträchtigen Sportspektakel in der Innenstadt zurück. Am Konzept hat sich nichts geändert.

Nach ihrem ungefährdeten Sieg in 34:51 Minuten über 10.000 Meter beim 37. Neusser Sommernachtslauf 2019 hatte die deutsche Topathletin Thea Heim (München) quietchvergnügt angekündigt: „Gut möglich, dass ich im nächsten Jahr wiederkomme – dann könnte ich ja noch einige Kolleginnen mitbringen. Ich werde Neuss weiterempfehlen.“ Doch daraus wurde wegen der Pandemie (leider) nichts – 2020 und 2021 blieb die Küche kalt. 2:0 für das Coronavirus.

Erst gut drei Jahre später, genau am 21. Mai, findet das seit 1983 von der TG Neuss veranstaltete Laufspektakel mit der 38. Auflage seine Fortsetzung. Nach dem Ausscheiden von Marc Hillen mit seiner Agentur h1 wieder in Eigenregie. Um das Sportevent mit Volksfestcharakter, das in Spitzenzeiten 4067 Läufer und Läuferinnen ins Ziel brachte (2016), überhaupt stemmen zu können, hat sich die Turngemeinde personell verstärkt. Das Ressort „Planung und Durchführung von Großveranstaltungen“ ist seit Mitte November der Arbeitsbereich des hauptamtlich beschäftigten Florian Pejchar. Der mit der millionenschweren Erweiterung der Sportstätte an der Schorlemerstraße befasste Geschäftsführer Klaus Ehren greift nur noch unterstützend ein.

Info Der Sommernachtslauf am 21. Mai im Überblick Erster Start Eltern-Kind-Lauf über 400 Meter um 16 Uhr Zehn Kilometer Start: 18.20 Uhr Fünf Kilometer (unter 25 Minuten), Start: 19.40 Uhr Fünf Kilometer (über 25 Minuten), Start: 20.10 Uhr Letzter Start Team-Staffeln über 4x1110 Meter um 21.10 Uhr Ziel Höhe Drusushof/Ausgang Hamtorplatz Anmeldeschluss 16. Mai

Und es läuft für den neuen Mann: Die Wetteraussichten sind gut, für den Samstag in anderthalb Wochen sind 27 Grad angekündigt. Auch der Stand der Voranmeldungen stellt ihn zufrieden. Am Dienstag fiel die 1000er-Marke. Ohne sich allzu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, prophezeit er darum: „Die 2000 schaffen wir ohne Probleme, zwischenzeitlich lagen wir sogar über den Zahlen von 2017, ’18 und ’19.“ Bei der letzten Auflage vor der Corona-Krise hatten 3226 Finisher und wieder mehr als 10.000 Zuschauer an der Strecke für gute Laune gesorgt.

Optimistisch stimmt Pejchar, dass in der aktuellen Statistik die Schulen und Kindertagesstätten noch verhältnismäßig schwach vertreten sind. „Bei mehr als 3000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen stellten sie gut zwei Drittel des Startfeldes.“ Er weiß, „die Schulen haben alle Bock zu laufen“, deshalb versucht er sie nun „so zu triggern, dass sie sich bis zum 16. Mai anmelden. Dann können wir besser planen.“ Wenngleich er die 3000er-Marke nicht als Ziel ausgeben möchte, „das ist Wunschdenken“, hat er eine positive Entwicklung erkannt. „Die Leute wollen laufen, wollen raus, sind aber noch sehr vorsichtig. Wir müssen Läufern und Zuschauern jetzt das Gefühl geben, dass sie wieder sicher an einer so großen Veranstaltung teilnehmen können. Das braucht halt etwas Zeit.“

Wie das funktionieren könnte, ergründete er am Wochenende als Aktiver beim Megamarsch über 50 Kilometer in Hannover. Auch beim Comeback des Rosellener Abendlaufs am Freitag mit Start und Ziel auf der Theodor-Klein-Sportanlage (5 km-Lauf ab 19.30 Uhr, 10 km-Lauf ab 20.15 Uhr) ist er vor Ort.