Sportlerin des Monats Fest im Rhein-Kreis Neuss verwurzelt

Abgesehen davon, dass sie keine große Vereins-Community hinter sich hat, könnte das wiederum ein Grund dafür sein, dass die 23-Jährige trotz regelmäßiger Nominierungen bei der NGZ-Sportlerwahl des Monats zuletzt kaum in Erscheinung getreten ist. Doch bei der Abstimmung im März hat sich das geändert. Da war die Konstellation der Konkurrenten so, dass sich Sarah Voss mit ihrem guten Saisonstart im deutschen Mixed-Team beim Turn-Klassiker in Stuttgart knapp durchsetzen konnte. „Das ist megacool. Da freue ich mich“, sagte Voss, nachdem sie von ihrem Erfolg erfahren hatte. Und sie sagte es so, dass die Freude aufrichtig klang. Dabei wäre es ihr gar nicht zu verübeln, wenn sie bei all den internationalen Auftritten der vergangenen Jahre bis hin zu den Olympischen Spielen von Tokio und den daraus folgenden, zahlreichen Begegnungen auf höchstem gesellschaftliche Parkett die heimischen Gefilde zumindest nicht mehr ganz fest im Fokus hat. Doch dafür gibt es bei Sarah Voss keine Anzeichen. Sie ist ganz fest im Rhein-Kreis Neuss verwurzelt und weiß, was sie ihm zu verdanken hat. So tragen beispielsweise die dort angesiedelten Institutionen wie die Stiftung Sport des Rhein-Kreises Neuss und der Sparkasse Neuss, die Partner für Sport und Bildung sowie die Volker-Staufert-Stiftung dazu bei, dass sie ihrem Sport auf Profiniveau nachgehen kann. Deswegen ist es für Sarah Voss auch eine Selbstverständlichkeit, sich bei lokalen Veranstaltungen blicken zu lassen. Beim Tandem-Tag, dem integrativen Sportfest auf Gnadental, gehört sie schon zu den Stammgästen und ist auch in diesen Samstag bei der inzwischen 16. Auflage wieder mit von der Partie. „Das macht super Spaß, da bin ich immer gerne dabei“, betont die Dormagenerin.