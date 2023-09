Fußball-Bezirksliga Trainer Daniel Köthe tritt in Nievenheim zurück

Der 35-Jährige, der bereits als Spieler lange Jahre für den Verein aufgelaufen war, hatte das Team 2019 im Abstiegskampf der Kreisliga A übernommen. Ihm gelang damals die Trendwende und er führte den VdS in der Saison 2021/22 auch souverän in die Bezirksliga. Dort beendete er seine erste Saison auf Tabellenplatz neun. In der Hinrunde belegte der Aufsteiger sogar den starken dritten Rang, in der Rückrunde brach die Leistung aber ein, nur sieben Punkte kamen dazu.