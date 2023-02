Hallenhockey Schwarz-Weiß macht Titel und Aufstieg klar

Allerdings starteten die Schwarz-Weißen vor rund 200 Fans in der Stadionhalle nervös ins Match und ließen in den ersten 15 Minuten sogar drei Strafecken ungenutzt. Das erinnerte ein wenig ans Hinspiel (6:2), in dem es beim Seitenwechsel noch 2:2-Unentschieden gestanden hatte und das erst in den letzten zehn Minuten gekippt war. Erst der Führungstreffer von Lucia Gummersbach im zweiten Viertel löste den Knoten. „Im zweiten Durchgang hatte dann auch die letzte Neusserin die anfängliche Aufregung abgeschüttelt und das Ergebnis fiel dann doch gewohnt hoch aus“, resümierte Teammanagerin Annette Weeres. Nicht unerwähnt lassen wollte sie indes den starken Vortrag der Defensivreihe vor Torhüterin Jacqui Eberts, der gegen Leverkusen zum zweiten Mal in dieser Spielzeit ein Shutout (ohne Gegentor) gelang. In Bonn könnte die 100-Tore-Marke fallen. Für den weiter ungeschlagene HTC (acht Spiele, acht Siege) trafen: Hampel (3), Reinsch (2), Gummersbach, van Wagenveld, Ottmaa und Kampka.