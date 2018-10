Damenfußball

Neuss In der Fußball-Niederrheinliga der Frauen setzte sich der SV Hemmerden gegen die SGS Essen III mit 3:2 (Halbzeit 2:1) durch und macht die Liga im oberen Bereich noch spannender als sie ohnehin schon war.

In der Landesliga mussten die Damen des SV Rosellen gestern mit dem 1:3 (Halbzeit 0:1) bei Tabellenführer HSV Langenfeld die erste Saisonniederlage hinnehmen. Selina Görres erzielte den Treffer zum 1:1-Zwischenstand von Rosellen. „Zwei Dinge waren für die Niederlage entscheidend. Zum einen haben wir nie ins Spiel gefunden und zum anderen hat die Schiedsrichterin einen rabenschwarzen Tag erwischt“, so SV-Coach Richard Dolan. Zudem dürfte die Partie im Verbandspokal gegen Niederrheinligist VfR Warbeyen am Freitag eine Rolle gespielt haben. Da musste Rosellen beim knappen 3:2-Heimerfolg über 120 Minuten gehen, nachdem zunächst Sabrina Müller (17., 41.) für Rosellen und Julia Bläss (53.) sowie Julia Hülsken (71.) für Warbeyen in der regulären Spielzeit trafen. Andrea Brandt (100.) erzielte den viel umjubelten Siegtreffer des SV. „Die Partie gegen Langenfeld war der komplette Kontrast zum Pokalspiel. da haben wir unsere bisher beste Leistung gezeigt“, so Dolan.