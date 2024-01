Tischtennis Damen-Reserve aus Holzbüttgen steuert auf Kurs Meisterschaft

In der Damen-NRW-Liga gelang der DJK-Drittvertretung ebenfalls ein knapper 6:4-Sieg gegen die TTG Netphen. Auch dabei hatten die Kaarsterinnen in den Entscheidungssätzen dreimal knapp die Nase vorn. Nach verpatztem Doppelstart (0:2) glänzten im Anschluss Anja Lütkemeier und Pia Graser mit je zwei Siegen im Spitzenpaarkreuz. Gerda Kux-Sieberath und Pia Wolf holten je einen Zähler. In einem vorgezogenen Spiel hatten die Kaarsterinnen in der spielfreien Woche bereits beim TTC Brauweiler II verloren. Bei der 4:6-Niederlage punkteten Sandra Wilkowski, Gerda Kux-Sieberath, Almut Pigerl sowie das Doppel Wilkowski/Pigerl.