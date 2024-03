Tischtennis Damen-Reserve aus Holzbüttgen macht Titel klar

„Brauweiler war ziemlich stark und zwischenzeitlich haben wir gedacht, dass wir die Sektflaschen wieder einpacken können. Aber dann haben wir uns in die knappen Einzel reingekämpft und konnten die entscheidenden Partien drehen“, sagte DJK-Kapitänin Sandra Förster. Die Begegnung war von Beginn an umkämpft. Gleich das Auftaktdoppel bot Spannung pur. Selina Wiggers und Anna Haissig gewannen ihr Spiel gegen Angela Degueldre und Nicole Spieß mit 12:10 im Entscheidungssatz. Das war auch wichtig, weil Lisa Scherring und Sandra Förster ihr Doppel gegen Jennifer Liebsch und Jennifer Schmitz deutlich verloren hatten. Im Einzel lief es für die Beiden dagegen richtig gut. Scherring gewann im Spitzenpaarkreuz beide Einzel gegen Spieß (3:0) und Degueldre (3:1). Förster setzte sich im unteren Paarkreuz gegen Schmitz und Liebsch jeweils im Entscheidungssatz durch. Den fehlenden Zähler holte Selina Wiggers mit einem 3:2-Sieg gegen Spieß. Im Anschluss feierten die Kaarsterinnen den Titel in einer Pizzeria zusammen mit den Drittliga-Damen, die im benachbarten Fritzdorf einen 6:0-Sieg eingefahren hatten. Anders als im Vorjahr will die DJK den Aufstieg in die Regionalliga dieses Mal wahrnehmen.