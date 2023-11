Tischtennis Damen-Reserve aus Holzbüttgen gewinnt Spitzenspiel

Für die Zweitvertretung der DJK Holzbüttgen läuft es in der Tischtennis-Oberliga weiter rund. Die Kaarsterinnen holten im fünften Spiel den fünften Sieg und stehen verlustpunktfrei alleine an der Spitze der Tabelle. Im vermeintlichen Spitzenspiel ließen sie dem Tabellenzweiten Borussia Düsseldorf II beim 9:1-Heimsieg keine Chance. Nach zwei erfolgreichen Doppeln holten Lisa Scherring (2), Anna Schouren (1), Anna Haissig (2) und Sandra Förster (2) die Punkte. Lediglich Anna Schouren ließ in ihrem ersten Einzel gegen Ling Ma (0:3) einen Ehrenzähler zu. „Bei uns lief es von Anfang. Wir sind glücklich, jetzt komfortabel an der Tabellenspitze zu stehen“, sagte DJK-Kapitänin Sandra Förster.