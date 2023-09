Hockey-Regionalliga HTC mit Siegtreffer kurz vor der Schlusssirene

Die praktisch erst mit dem Schlusspfiff entschiedene Partie eröffnete Meike Lankhor mit dem Führungstreffer für Neuss. Doch nur zwei Minuten später glich Theresa Pougin aus, und als Nadine Hampel eine zehnminütige Zeitstrafe verbüßte, traf Rebecca Grote kurz vor der Halbzeitpause zum 2:1 (27.) für die Gäste. Weil Schwarz-Weiß auch nach Wiederbeginn weiter in Unterzahl blieb, gab es direkt den nächsten Rückschlag, Nicoletta Abel markierte das Tor zum 3:1 (31.). Mit ordentlich Wut im Bauch schlug Nadine Hampel zurück, verkürzte auf 2:3 (38.). Dass Lucia Gummersbach im letzten Viertel tatsächlich noch der Ausgleich gelang (49.), ließ die Gastgeberinnen jubeln, stellte aber keine der beiden Mannschaften zufrieden. In der an Spannung kaum zu überbietenden Schlussphase gab es Chancen auf beiden Seiten. Mehr Glück hatten die Neusserinnen: Cis Ypelaar profitierte in der 59. Minute bei ihrem Traumtor zum 4:3 von der starken Vorarbeit Lucia Gummersbachs.