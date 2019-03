Frauenfußball: SV Rosellen beendet die Negativserie

Neuss Hemmerden zeigt zwei komplett unterschiedliche Hälften.

„Die erste Halbzeit haben wir komplett verschlafen. Es einfach an allem gefehlt, was man braucht, um erfolgreich Fußball zu spielen“, bemängelte Hemmerdens Coach Thomas Maassen, der dann aber auch mit Stolz über die zweite Hälfte sagte: „Dafür haben meine Mädels nach der Pause eine riesige Energieleistung abgerufen und sich damit selbst belohnt. Wir haben sehr aggressiv gepresst und den Gegner damit verunsichert.“ Nora Ruda (6.), Anna-Lena Rimkus (24.) und Saskia Brand (33.) ließen den Gast nach den ersten 45 Minuten bereits wie den sicheren Sieger aussehen, Sandra Kosfelder (47., 65.) und Julia Schenck (63.) hatten nach dem Seitenwechsel jedoch noch die passenden Antworten parat. „Das Ergebnis ist über 90 Minuten gesehen gerecht. Wir waren in der ersten Halbzeit grottenschlecht, Heißen dafür in der zweiten Hälfte“, bilanzierte Maassen.