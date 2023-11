Tischtennis Damen der DJK Holzbüttgens siegen weiter

In der NRW-Liga der Damen gab es für die beiden DJK-Teams jeweils ein Remis. Die Drittvertretung hatte beim 5:5 im Heimspiel gegen den TTC Bärbroich den Sieg auf dem Schläger. Da aber sowohl Sandra Wilkowski gegen Franziska Urbahn als auch Gerda Kux-Sieberath gegen Anja Brauchle in zwei Schlüsselspielen knapp im Entscheidungssatz verloren, reichte es am Ende nur zu einem Punkt. Die Zähler erspielten Wilkowski (1), Britta Böckmann (1), Kux-Sieberath (1), Almut Pigerl (1) und das Doppel Wilkowski/Kux-Sieberath. Die Viertvertretung holte das Remis beim 1. TTC SG Dülken. Auch in dieser Partie war mehr drin für die Kaarsterinnen. Alle vier Fünfsatzspiele entschieden die Gastgeberinnen für sich. Erfolgreichste DJK-Spielerin war Gabi Franssen, die beide Einzel und das Doppel an der Seite von Pia Graser gewann. Im Einzel blieb auch Anja Lütkemeier ungeschlagen.