3. Liga Tischtennis DJK-Damen sagen Heimpublikum ade

Dabei kommt im Team des TTC Langen noch einmal ein richtiger Hochkaräter an den Bruchweg. Die Hessinnen sind aktuell Zweiter, haben aber weniger Minuspunkte auf dem Konto als Spitzenreiter Füchse Berlin und daher beste Chancen, im Schlussspurt die Nase vorn zu haben. Die DJK Holzbüttgen kann auf Platz drei zwar nicht mehr selbst um den Titel und den Aufstieg spielen, allerdings mit einem eigenen Erfolg für eine Vorentscheidung zu Gunsten Berlins sorgen. Ganz unabhängig davon, wer am Ende ganz vorne das Rennen macht, wollen sich die Kaarsterinnen im letzten Heimspiel noch einmal von der besten Seite zeigen: „Wir erhoffen uns schon, in diesem Spiel noch einmal punkten zu können“, sagt DJK-Kapitänin Jana Vollmert. Im Vorfeld der Partie gab es allerdings krankheitsbedingt noch einige Turbulenzen im DJK-Team: Spitzenspielerin Nadine Bollmeier hat der Corona-Virus erwischt und auch Jana Vollmert war vor einigen Tagen noch positiv getestet worden. „Mir geht es aber schon wieder deutlich besser und ich gehe davon aus, dass ich bis Samstag wieder negativ bin und dann mitspielen kann“, sagte sie am Dienstag. Außer Vollmert sind jetzt Abwehrspielerin Jessica Wirdemann, Martyna Dziadkowiec und Iolanta Yevtodii für das Spitzenspiel am Sonntag vorgesehen. „Das ist auch eine super Aufstellung, mit der wir konkurrenzfähig sind“, sagt Vollmert, die ein spannendes Spiel erwartet. Eine interessante Konstellation ergibt sich daraus, dass die Hessinnen zwei Abwehrspielerinnen in ihren Reihen haben und DJK-Akteurin Jessica Wirdemann ebenfalls mit Defensivkünsten versucht, ihre Zähler einzufahren. „Da kommt es auf jeden Fall auch zu einem Duell Abwehr mit Abwehr“, so Vollmert. Bei den Gästen Hessinnen sticht Tospielerin Anastasia Bondereva mit einer 10:0-Bilanz in der Rückrunde hervor. Dahinter stehen auch Mariaa Voitekhova (4:4) und Tingzhuo Li (6:1) kompakt. Lediglich Jugendspielerin Brenda Rühmkorff (2:4) an Position vier weist bislang eine negative Bilanz auf.