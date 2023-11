3. Tischtennis-Bundesliga Damen der DJK Holzbüttgen mal wieder zu Hause

Zuletzt mussten die Fans weit reisen, um ein Tischtennis-Spiel der DJK Holzbüttgen in der 3. Damen Bundesliga zu sehen. Am zweiten November-Wochenende gastierten die Kaarsterinnen mit einem Doppelspieltag in Schleswig-Holstein. Am vergangenen Wochenende gab es dann, den so erfolgreichen Doppelpack in Niedersachsen mit den beiden Siegen beim MTV Engelbostel-Schulenburg (6:2) und beim TTK Großburgwedel (6:0). Jetzt ist bis zur Weihnachtspause aber erst einmal Schluss mit den Auswärtspartien. Die restlichen drei Hinrundenspiele finden alle vor heimischer Kulisse in der Sporthalle am Bruchweg in Holzbüttgen statt. Los geht’s bereits am Samstag um 13 Uhr mit der Begegnung gegen den TTC Grün-Weiß Fritzdorf.