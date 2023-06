Damen-Basketball TG Neuss Tigers basteln am Team für die 2. Bundesliga

Schon unmittelbar nach Saisonschluss hatte die Sportliche Leitung mit den Planungen für die kommende Spielzeit begonnen. Weber: „Wir sind da rangegangen wie für die 2. Liga. Denn wer weiß, was einfacher ist: In der 2. Liga die für den Klassenverbleib nötigen zehn Siege zu holen oder in der Regionalliga für den Aufstieg nahezu alle Spiele gewinnen zu müssen ...“ Neben Marija Ilic und Johanna Huppertz nahmen aus dem bisherigen Kader auch Akteurinnen wie Kim Franze, Inga Krings, Iva Banozic und Linda Brückner das Angebot der Tigers an, in der Pause an ihren Fähigkeiten zu arbeiten. Der Weg, junge, gerne auch selbstausgebildete Spielerinnen ans Niveau der 2. Damen-Bundesliga heranzuführen, habe sich bewährt, findet Angela Krings, die klarstellt: „Auch für die Zusammensetzung der WNBL-Mannschaft hätte der Abstieg keine Konsequenzen gehabt.“