3. Tischtennis-Bundesliga Damen aus Holzbüttgen wollen Primus bleiben

Eine absolute Topspielerin haben sie aktuell nicht in ihren Reihen. Die an Nummer eins aufgestellte Mexikanerin Clio Barcenas hat bisher noch in keiner Partie für die Füchse mitgewirkt. „Ich hoffe nicht, dass sie jetzt ausgerechnet gegen uns dabei ist“, sagt Vollmert. Die Nummer zwei der Füchse, Abwehrspielerin Katalin Jedtkte (8:8), kommt genauso wie Laura Abaraviciute (Nr. 3, 3:3) auf eine ausgeglichene Bilanz. Ebenfalls bisher noch ohne Einsatz ist Sina Henning (Nr. 4), so dass regelmäßig Spielerinnen zum Einsatz kommen, die eigentlich in der zweiten Mannschaft gemeldet sind. Hinter Ann-Marie Dahms (3:8) und Gökce Nur Güngör (3:6) sorgt vor allem Ming Jia Chen in der Liga für Furore. Sie weist derzeit mit einer 7:0-Bilanz eine lupenreine weiße Weste auf. Zum Duell gegen die ebenfalls noch ungeschlagene Niederländerin Karlijn van Lierop (11:0) auf DJK-Seite wird es am Sonntag nicht kommen. Dafür wollen Lisa Scherring und Jana Vollmert versuchen, der starken Berlinerin die erste Niederlage beizubringen.