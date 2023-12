3. Tischtennis-Bundesliga Damen aus Holzbüttgen verlieren Tabellenführung

Nadine Bollmeier hatte in ihrem ersten Einzel gegen Ann-Marie Dahms keine Probleme und siegte ohne Satzverlust (11:7, 11:6, 11:7). Wesentlich enger verlief die Partie am Nebentisch zwischen Iolanta Yevtodii und Abwehrspezialistin Katalin Jedtke. Yevtodii kam gut ins Spiel und gewann die ersten beiden Sätze jeweils knapp mit 11:9 und 12:10. Danach landeten aber mehr Angriffsbälle im Netz oder im Aus, so dass die Berlinerin ausgleichen konnte. Im Entscheidungssatz fand Yevtodii dann zu ihrem kontrollierten Spiel aus den ersten beiden Sätzen zurück und brachte das DJK-Team mit 3:1 in Führung. Im unteren Paarkreuz musste Lisa Scherring aus der Zweitvertretung ran, weil aus der ersten Garde in Jessica Wirdemann, Martyna Dziadkowiec und Karlijn van Lierop drei Spielerinnen fehlten. Scherring hielt gegen Gökce Güngör in allen Sätzen mit, hatte aber zum Schluss des Satzes jeweils das Nachsehen. Da auch Jana Vollmert am Nachbartisch ihr Spiel gegen die noch ungeschlagene Chinesin Ming Jia Chen verlor, war die Partie wieder ausgeglichen. In der zweiten Runde führte Nadine Bollmeier gegen Jedtke bereits mit 2:0-Sätzen und musste genauso wie zuvor Yevtodii gegen die Abwehrspielerin noch in den Entscheidungssatz. Dort dominierte sie aber von Beginn an und überließ Jedtke beim 11:1 nur einen Punkt.