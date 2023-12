Tischtennis Damen aus Holzbüttgen sind Herbstmeister

In Wickrath lief für das DJK-Quartett von Beginn an alles wie am Schnürchen. Sowohl Scherring/Förster als auch Schouren/Haissig gewannen ihre Doppel ohne Satzverlust. Danach sorgten Lisa Scherring, Anna Schouren, Anna Haissig und Sandra Förster mit je zwei Einzelsiegen für den klaren Erfolg gegen das abstiegsgefährdete TuS-Quartett. „Wir freuen uns über den Sieg und die Herbstmeisterschaft. Jetzt werden wir uns in der Winterpause Gedanken machen, ob es in der nächsten Saison doch wieder in die Regionalliga gehen soll. Spielerisch wäre das sicherlich für die eine oder andere von uns interessanter“, sagt DJK-Kapitänin Sandra Förster. Für die Kaarsterinnen geht es im neuen Jahr am 13. Januar mit dem Auswärtsspiel in Cappel weiter. Die DJK-Viertvertretung verlor in der Damen-NRW-Liga gegen den Anrather TK mit 3:8. Die Punkte holten Anja Lütkemeier und Pauline Fretz mit zwei Einzeln und einem gemeinsamen Doppelerfolg.