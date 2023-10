3. Tischtennis-Bundesliga Damen aus Holzbüttgen nach langer Pause von null auf hundert

Rund einen Monat hatten die Tischtennis-Spielerinnen der DJK Holzbüttgen in der 3. Bundesliga jetzt Pause. Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt beim Nachbarn Borussia Düsseldorf (6:4) und der gelungenen Heimpremiere gegen den TTC Langen II (6:4) steht für die Kaarsterinnen am Wochenende die erste lange Auswärtsreise auf dem Programm. Im hohen Norden in Schleswig-Holstein absolviert das bislang verlustpunktfreie DJK-Team einen Doppelspieltag. Zunächst steht am Samstag (16 Uhr) die Partie beim VfL Kellinghusen an. Eine Mannschaft, die schon aus vielen Begegnungen der vergangenen Drittliga-Jahre bekannt ist. Knapp 50 Kilometer entfernt folgt dann am Sonntag (10.30 Uhr) das Premieren-Duell beim Nord-Aufsteiger SV Friedrichsgabe.