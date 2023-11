Tischtennis Damen aus Holzbüttgen lassen erstmals Federn

DJK-Kapitänin Sandra Förster erklärte das so: „Bönen ist stärker, als es der Tabellenplatz aussagt. Die haben eine sehr ausgeglichene Mannschaft und sind spielerisch nicht zu unterschätzen. Da werden sich in der Rückrunde noch einige Teams in Acht nehmen müssen. Zudem hatten bei uns auch nicht alle ihren besten Tag. Auch wenn jeder etwas anderes erwartet hat, war die Punkteteilung gerecht.“ Schon die Doppel verliefen sehr ausgeglichen. Während Lisa Scherring und Lilian Assaf ihr Doppel knapp mit 13:11 im fünften Satz gewannen, unterlagen Anna Haissig und Sandra Förster in ihrem Doppel mit zwei Bällen Unterschied im Entscheidungssatz. In den Einzelpartien punkteten dann Lisa Scherring und Sandra Förster je zweimal. Scherring setzte sich im Spitzenpaarkreuz gegen Amelie Tschirbs (3:0) und Viktoria Diekel (3:1) durch. Förster behielt im unteren Paarkreuz gegen Stefanie de Almeida (3:1) und Melina Schruff (3:1) die Oberhand. Dagegen lief es bei Anna Haissig und Lilian Assaf nicht so rund. Beide gingen in den Einzelpartien leer aus. Trotz des Punktverlustes bleiben die DJK-Damen an der Spitze. Der Vorsprung auf Borussia Düsseldorf II beträgt jetzt zwei Zähler.