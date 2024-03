3. Tischtennis-Bundesliga Damen aus Holzbüttgen in der Favoritenrolle

Das Team aus der Nähe von Bonn hat bisher erst vier Punkte auf dem Konto und dürfte es schwer haben, den Klassenerhalt noch zu schaffen. Der Abstand zum ersten Nicht-Abstiegsplatz, auf dem derzeit Borussia Düsseldorf liegt, beträgt für die Grün Weißen bereits vier Zähler. DJK-Kapitänin Jana Vollmert ist grundsätzlich guter Dinge, dass in Fritzdorf ein Sieg gelingt: „Wir sollten auf jeden Fall gute Chancen haben, zu punkten.“ Wenn alle fit sind, wollen die Kaarsterinnen mit Nadine Bollmeier, Iolanta Yevtodii, Karlijn van Lierop und Jana Vollmert antreten und hätten somit ein richtig starkes Team zusammen. Nadine Bollmeier laboriert aktuell allerdings noch an einer Erkältung, so dass noch nicht hundertprozentig feststeht, ob sie am Wochenende einsatzfähig ist. Auf die leichte Schulter nehmen will Jana Vollmert das Spiel aber auf keinen Fall, zumal Fritzdorf zuletzt im Februar mit einem Sieg gegen Großburgwedel aufhorchen ließ. „Fritzdorf wird weiter hoch motiviert sein und ich gehe davon aus, dass sie mit der besten Mannschaft spielen werden. Aber wir halten alles dagegen und wollen mit zwei Punkten nach Hause fahren“, sagt Vollmert selbstbewusst. Beste Spielerin auf Fritzdorfer Seite ist Hannah Schönau, die im Spitzenpaarkreuz eine 4:2-Bilanz in der Rückrunde aufweist. Auf DJK-Seite sind Nadine Bollmeier (5:0 oben) und Jana Vollmert (3:0 unten) in der Rückserie noch ungeschlagen.