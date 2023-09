3. Tischtennis-Bundesliga Damen aus Holzbüttgen beweisen starke Nerven

Die DJK erwischte den besseren Start und gewann zu Beginn beide Doppel. Während sich Bollmeier/van Lierop glatt in drei Sätzen gegen Baskutyte/Chen durchsetzten, mussten Dziadkowiec/Yevtodii lange kämpfen, ehe der Sieg perfekt war. Mit 1:2 lag das Duo bereits zurück, ehe der vierte Satz mit 12:10 und der Entscheidungssatz mit 11:8 gewonnen werden konnte. Im Anschluss unterlag Martyna Dziadkowiec der 16-jährigen Jugend-Nationalspielerin Eireen Kalaitzidou im fünften Satz mit 7:11. Nadine Bollmeier stellte aber mit einem 3:0-Erfolg gegen Ex-DJK-Spielerin Qian Wan den Zwei-Punkte-Abstand wieder her. Im unteren Paarkreuz setzte sich dann Karlijn van Lierop ohne Satzverlust gegen Ugne Baskutyte durch. Iolanta Yevtodii, die erst am Vortag aus der Ukraine angereist war, unterlag in der Verlängerung des fünften Satzes gegen Rhea Chen mit 11:13. Das Hin und Her von Sieg und Niederlage setzte sich fort und es zeigte sich, wie wichtig die beiden siegreichen Doppel zu Beginn waren. Auch Nadine Bollmeier musste sich im Generationen-Duell gegen die starke Eireen Kalaitzidou mit 1:3 geschlagen geben, dafür siegte Martyna Dziadkowiec in einem weiteren Schlüsselspiel mit 11:9 im fünften Satz gegen Wan.