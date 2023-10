MInigolf Damen aus Dormagen in Champions League auf Platz zwei

Schon die Vorbereitungen der MGC-Frauen waren akribisch. Knapp fünf Tage Training unter den Betreuern Sebastian Heine und Stephan Bremicker wurden absolviert, sehr gute Varianten und Bälle auf der durchaus anspruchsvollen Miniaturgolfanlage in Italien herausgearbeitet. Topfavoriten neben dem MGC waren Mainz sowie Herzogenburg aus Österreich und die italienische Heimmannschaft von Cusano Milanino. Ins Turnier kam Dormagen recht gut, doch die Mainzerinnen zeigten direkt, dass der Titel nur über sie geht. Sie lagen 27 Schläge vor Dormagen. An Tag zwei erwischte der MGC einen schlechten Tag und fiel auf Platz drei zurück hinter Mainz und Herzogenburg. An Tag drei drehten die Dormagenerinnen aber noch mal richtig auf und lieferten das beste Tagesergebnis des Turniers ab. Auch dank der starken Vanessa Peuker reichte es noch zu Gesamtrang zwei. Peuker spielte auch das beste Einzelergebnis, womit der MGC bei seinen drei Teilnahmen immer die beste Spielerin stellte (2019 Peuker, 2022 Schumacher). Mainz siegte souverän und fährt nächstes Jahr nach Landskrona (Schweden) als Titelverteidiger. Dormagen muss sich das Ticket erst bei den Deutschen Meisterschaft 2024 sichern.