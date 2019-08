Speedskating : Dagmar Grob sprintet auf den zweiten Platz

Rhein-Kreis Bei Deutschen Marathon-Meisterschaften kann die Speedskaterin des VfR Büttgen Titel nicht verteidigen

Bei den nationalen Marathon-Meisterschaften im niedersächsischen Bennigsen sah das Kräfteverhältnis zwischen den Büttgenerinnen und der Konkurrenz allerdings anders aus als gewöhnlich. Bereits arg dezimiert waren die VfR-Skaterinnen zu den Wettkämpfen angereist. Lediglich fünf Athletinnen schafften es nach Niedersachsen, doch letztlich waren es krankheitsbedingt nur vier von ihnen, die starten konnten. Im Rennen setzte sich die Ernüchterung weiter fort. Zwei Mitglieder des ursprünglichen Quartetts mussten ebenfalls aufgeben, so dass sich numerische Vorteile nun endgültig erledigt hatten. So lag es also an Dagmar Grob, die Vereinsehre hochzuhalten.