Synchroneiskunstlaufen „Größter Wettbewerb in 48 Jahren Eissporthalle“

Das hat der internationale Dachverband für Eisschnell- und Eiskunstlauf, die „International Skating-Union“ (ISU) mit Sitz in Lausanne am Genfersee, äußerst wohlwollend zur Kenntnis genommen und daraufhin den „Cup of Neuss“ zu einem seiner wenigen weltweit ausgeschriebenen Wettbewerbe geadelt. „Damit steht Neuss im exklusiven Wettbewerbsreigen nun auf einer Stufe mit Sydney in Australien, Tallin in Estland, Riga in Lettland, Eindhoven in den Niederlanden, Brampton in Kanada, Nottingham/Sheffield in Großbritannien, Neuchâtel in der Schweiz, Salzburg in Österreich, Göteborg in Schweden, Danzig in Polen, Zagreb in Kroatien, Budapest in Ungarn und Lake Placid in den USA“, stellt Giesen stolz fest. Und wohl auch deshalb ist der unterstützenden Deutschen Eislauf-Union (DEU) die geniale Idee gekommen, den NSK wiederum mit der Ausrichtung der „Deutschen Meisterschaften im Synchroneiskunstlaufen“ zu betrauen.