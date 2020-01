Leichtathletik : Straberg-Cross mit neuem Starterrekord

Dormagen Nach der Bestmarke beim Dreikönigen-Cross in Kapellen freute sich auch der FC Straberg über mehr Läufer als in den Vorjahren: 254 Finisher schafften die gewohnt anspruchsvolle Strecke mit Waldpassagen und zahlreichen Hügeln.

Am 15. Februar steht der nächste Crosslauf im Rhein-Kreis an: der Energie Cross bei der SG Neukirchen/Hülchrath.

Die Strecken zeigten sich leicht verändert, auf der Wiese gegenüber des Stadions am Mühlenbuschweg ging es los, allerdings mit weniger Schlangenlinien als bei den vorigen Veranstaltungen. „Es gab aber immer noch genug Zick-Zack“, sagte Petra Maak vom TSV Bayer Dormagen. Sie konnte ihren Sieg aus dem Vorjahr wiederholen und war auf der Mittelstrecke in exakt 20 Minuten wieder die schnellste Frau. „Das ist immer ein Cross mit allem drum und dran, es geht durch den Wald und über Hügel. Man muss sich die Kraft gut einteilen, hinten raus wird die Strecke echt anstrengend, aber trotzdem macht es Spaß“, so Maak. Ihr Vereinskollege Marcus Dunkel gewann den Lauf über 5200 Meter und war ebenfalls zufrieden: „Ich laufe hier fast jedes Jahr und kenne die Strecke, aber die Hügel sind immer wieder eine Herausforderung. Ich konnte in den letzten Woche wegen Klausuren an der Uni kaum trainieren, aber darauf kann man aufbauen.“ Jonas Frensch aus Kreuztal lief 13 Sekunden nach ihm ins Ziel, dann folgten der Straberger Paul Mertes (U20) und Timo Czarnietzki (M15, DJK Novesia).