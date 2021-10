Leichtathletik in Neuss : Crosslauf-Comeback zum Jubiläum des Stadtsportverbands

Neuss Crossläufe auf der Neusser Galopprennbahn haben eine große Tradition. Bis 2002 waren regelmäßig Topathleten wie Hobbyläufer am Start. Weil der Stadtsportverband 100 Jahre alt wird, gibt es Ende Oktober eine Neuauflage.

Es gab Zeiten, da lockten die in der Spitze mit exzellenten Athleten aus dem In- und Ausland besetzten Crossläufe auf der Galopprennbahn am Hessentor bis zu 5000 Zuschauer an. Bei der letzten Auflage der Asics Cross-Challenge im Jahr 2002 sorgte das Duell von Olympiasieger Dieter Baumann mit den schnellen Männern aus Afrika für Aufsehen. Dass Crossläufe auf dem Pferdesportareal in der Sportgeschichte der Qurinusstadt also eine prägende Rolle spielen, hat der Stadtsportverband Neuss (SSV) zum Anlass genommen, um im Jahr seines 100-jährigen Bestehens zusammen mit allen Vereinen im Stadtgebiet, die Leichtathletik anbieten, eine Neuauflage auf die Beine zu stellen. Die Vorbereitungen für die Veranstaltung am Samstag, 30. Oktober, laufen auf Hochtouren.