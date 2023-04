Skaterhockey-Bundesliga Auf die Crash Eagles kommen knifflige Wochen zu

Im vergangenen Jahr wurden sie trotz sieben Niederlagen Erster der Vorrunde und sicherten sich so das wichtige Heimrecht in den Play-offs. In diesem Jahr ist dieses Ziel in weite Ferne gerückt, denn Tabellenführer Krefeld hat bis dato jedes Spiel gewonnen und hat bei einem Spiel weniger schon sechs Zähler mehr auf dem Konto als die Kaarster. „Daher müssen wird die nächsten vier Partien möglichst gewinnen, um so den Anschluss an die Spitze zu halten“, erklärt Eagles-Vorsitzender Georg Otten. Am Samstag gegen den Aufsteiger aus Atting gibt es auf jeden Fall eine zusätzliche Motivationsspritze, denn die Adler haben in der Stadtparkhalle aus dem Hinspiel etwas gutzumachen. Schließlich kassierte sie vor einem Monat in Niederbayern eine 5:6-Niederlage, die maßgeblichen Anteil an der aktuell misslichen Lage hatte.