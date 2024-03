Skaterhockey-Bundesliga Crash Eagles stehen vor harter Prüfung in Duisburg

Dass die Duisburger alles andere als zimperlich zu Werke gehen, zeigt ein Blick auf die Statistik. Da liegen sie in der Fair-Play-Wertung der bisherigen Spielzeit nämlich ganz weit hinten. In den beiden bisherigen Partien kassierte sie insgesamt 42 Minuten, im Vergleich dazu waren es bei den Eagles nur 16. Dass die harte Gangart auch zum Nachteil werden konnten, mussten die Essener am vorigen Wochenende erfahren. Da verloren sie gegen Essen auch deshalb, weil sie fünf Treffer in Unterzahl kassierten. Kurios ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass es die Kaarster waren, die sich vergangene Saison bei ihrer unglücklichen 4:5-Niederlage in Duisburg durch zu viele Strafzeiten einen dicken Nachteil einhandelten. „Daher gilt fast gebetsmühlenartig die Ansage der Trainer, hüben wie drüben Strafen zu vermeiden“, meint Georg Otten, Co-Trainer und Vorsitzender der Crash Eagles in Personalunion.