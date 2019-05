Skaterhockey : Crash Eagles starten stark ins Topspiel und gehen dann unter

Kaarst Nach schneller 3:0-Führung unterliegt der Deutsche Meister den Rockets Essen noch mit 3:12.

Auf den für die Gastgeber so ungemein betrüblichen Ausgang des stets brisanten Duells hatte freilich zu Beginn rein gar nichts hingedeutet. Denn obwohl ersatzgeschwächt angetreten, dominierten die Schützlinge von Trainer Markus Petau die ersten Minuten, zogen durch Treffer von Felix Wuschech, Tim Dohmen und Dominik Thum scheinbar unaufhaltsam davon. Schon in der siebten Minute meldete daher Rockets-Trainer Thomas Böttcher Redebedarf an. In einer Auszeit gelang es ihm tatsächlich, sein Team zu ordnen und damit den Lauf der Eagles zu stoppen. Essen war nun im Match und meldete sich mit dem Anschlusstreffer von Dominik Luft zurück. Die Hausherren waren freilich vollkommen von der Rolle, produzierten zudem „Strafzeiten wie am Fließband“, bemängelte Vorsitzender Georg Otten. Keine gute Idee. Während Kaarst alleine in diesem Drittel sechsmal in Unterzahl geriet, schossen Marcel Brandt, Dominic Doden (je 2), Fabian Lenz und Sebastian Schneider die Raketen mit 7:3 nach vorne.