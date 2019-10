Skaterhockey : Crash Eagles starten mit Sieg in die Play-off-Runde

Kaarst Wenn das kein gutes Omen ist: In den vergangenen beiden Jahren waren die Crash Eagles stets mit einem Sieg in die Play-off-Runde der Skaterhockey-Bundesliga – 2017 10:6 über die Highländer Lüdenscheid, 2018 13:3 über den gleichen Gegner – gestartet, an deren Ende beide Male der Deutsche Meistertitel auf sie wartete.

Auch am Samstag ließ der Tabellenführer nichts anbrennen und ging in der mit 350 Zuschauern gut besuchten Kaarster Stadtparkhalle durch einen 10:5-Sieg (5:1, 3:1, 2:3) über die Bissendorfer Panther im DM-Viertelfinale mit 1:0 in Führung. Weil die Play-offs am Wochenende aufgrund der Junioren-Europameisterschaften in Krefeld – von den Eagles stehen Tim-Niklas Wolff, Lennart Otten und Patrick Petau im deutschen Aufgebot – eine Pause einlegen, kann der Titelverteidiger am 20. Oktober mit einem Sieg in Bissendorf schon den Einzug ins Halbfinale perfekt machen.