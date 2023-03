Skaterhockey Crash Eagles müssen gleich zum Saisonstart voll da sein

Mit einem guten Gefühl starten die Crash Eagles Kaarst am Samstag (Bully 16 Uhr) in heimischer Stadtparkhalle gegen die Samurai Iserlohn in die Skaterhockey-Saison. Der Deutsche Meister hat in der Winterpause seine Hausaufgaben gemacht. Der Wechsel auf der Trainerbank von Marcus Drücker zu André Ehlert ging ohne großes Tamtam über die Bühne und auch die Vorbereitungen auf das große Highlight im Sommer sind angelaufen. Vom 23. bis 25. Juni richten die Eagles in Kaarst den Europacup aus.