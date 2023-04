Skaterhockey-Bundesliga Eagles könnten mit Sieg in Duisburg an Spitze springen

Die genaue Spielstärke der Duisburger Ducks ist noch nicht wirklich einzuschätzen. Sie befinden sich zur Zeit in einer starken Phase. Ihr letztes Spiel gewannen sie gegen den Vizemeister aus Köln mit 7:5. Außerdem kehren bei ihnen mehrere erfahrene Spieler und Talente auf das Feld zurück. In dieser Saison haben sie erst vier Partien absolviert, die Kaarster hingegen schon sieben, von denen sie fünf für sich entscheiden konnten. Deshalb ist die Duisburger Position in der Tabelle auch nicht ganz aussagekräftig, aktuell befinden sie sich auf dem sechsten von zehn Rängen und haben nur zwei ihrer vier Spiele gewinnen können. Vielmehr sieht Otten in der Mannschaft das Potenzial für einen Rang weiter vorne. Auch die Historie der vergangenen Spiele fällt eher durchwachsen aus. Im letzten Jahr konnten beide Mannschaften einmal gewinnen und auch die Jahre davor waren die Spiele knapp.